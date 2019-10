De boerenhaters van GroenLinks zijn weer eens bezig. Volgens de malle Klaveroids is het op iedere rundveeboerderie een zwijnenstal, en lopen de boeren de hele dag met lederen laarzen door de stallen rond om bevelen te schreeuwen naar de koeien die het verschrikkelijk zwaar hebben en naast het melk geven iedere dag in de kobaltmijn moeten werken om grondstoffen te delven voor accu's. Volgens GroenLinks moesten koeien maar eens gaan twitteren, want dan komen we er pas echt achter wat er op de sobiboerderij gebeurt. Maar helaas Beemsterkaas voor GroenLinks. De koeien twitteren al, en ze hebben het goed. Wat heet: ze zijn met verkansie!

Update: Nederkoeien reageren vrolijk & massaal met #koeientweet