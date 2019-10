Goedemorgen! Een auto is vandaag in alle vroegte ingereden op uitgaanspubliek. "Een getuige vertelt dat de auto, een Audi, al in de buurt geparkeerd stond. Na een ruzie reed de bestuurder vervolgens vol gas in op een aantal mensen." De actie vond plaats bij kebabzaak Ayf en restaurant De Keizer. De dader is voortvluchtig, maar een signalement krijgen we natuurlijk nog niet. Het is nog niet bekend of de dader last had van een lage suikerspiegel, of dat hij gewoon verward was. Of misschien was het wel een boze Zwarte Piet? Later meer.

UPDATE: Volgens de politie is het een O N G E V A L wat wel vreemd is als iemand bewust autobowling speelt met de pionnetjes op het terras. Dader nog voortvluchtig.