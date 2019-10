Het was de A7 richting Dokkum, het was Eindhoven en dit jaar is het Deventer: het middelpunt in de 'discussie' rond Zwarte Piet. In Deventer hebben burgemeester Ron König van D66 en wethouder Carlo Verhaar van GroenLinks samen bekokstoofd dat er roetveegpieten moeten komen tijdens de intocht van Sinterklaas, anders krijgt de Sinterklaascommissie geen subsidie - en dan gaat het kapot. Voor de beeldvorming: Verhaar is een overijverige Jessoïde met het syndroom van deug en het embryonaal product van een zaadmening van Luuk Ikink en René Karst, die slappe plankton van een König is zijn stromannetje. Befehl ist Befehl. Dapper wel, zo'n dreigement om een kinderfeest om zeep te helpen, en dat 'besluit' hebben ze genomen buiten de gemeenteraad om. En nu is de shit aan.

Een petitie 'Zonder Zwarte Piet geen Sinterklaas in Deventer'. vvd boos wegens gepasseerd. Facebookgroepen met ophitsende en opruiende teksten. Oproepen om verkleed als Zwarte Piet naar de gemeenteraad te komen. Het 'landelijk opererende Sint en Pietengilde' dat spreekt van 'chantage'. DENK dolgelukkig. Stichting Algemene Deventer Sinterklaas Commissie dat nog geen standpunt in heeft genomen. Een crowdfund, om de Zwarte Pieten te behouden en het dan maar te doen zónder de subsidie van de gemeente. Die dildo van GroenLinks weggezet als 'landverrader'. Deventer Belang: "Er was geen rel in Deventer, maar nu wordt er 1 gemaakt door een wethouder van GroenLinks die denkt dat hij in Amsterdam woont." Een Briefje van Jan. Verhaar die meewarig op de rest neerkijkt en kwezelt dat ze maar met de tijd mee moeten gaan.

Al die kibbelende mensen die jaar in, jaar uit over elkaar heen struikelen om elkaar de maat te nemen over de organisatie van een fucking kinderfeestje. Het zou bijna grappig zijn, ware het niet dat het in- en intriest is. We mogen Jeffrey de Airfryer een paar veren in zijn reet steken, hij zette een paar jaar geleden de zwarte zaag in het fundament van een stukje cultureel erfgoed waarbij vadertjes, moedertjes en kindertjes bij de open haard liedjes zongen, chocoladeletters vraten en plechtig beloofden het komende jaar weer wat braver te zijn. En nu is dit land een zwaar gepolariseerd kudtland. Gefeliciteerd Jeffrey, pikhoofd, het is je gelukt.