En daar gaan we weer. Boris Johnson is aan het proberen wat Theresa May keer op keer op keer niet lukte: een Brexit-deal door het Lagerhuis loodsen. Het is voor het eerst sinds de Falklands oorlog dat het Britse parlement op zaterdag vergadert, maar het wordt dan ook nog spannender dan de voetbal. Dat is niet in de laatste plaats vanwege de typisch Brexitiaanse situatie dat we nog niet eens zeker weten of het parlement vandaag wel over Brexit gaat stemmen. Er komt namelijk eerst nog een stemming over het Letwin amendment, en als dat wordt geaccepteerd, zou Johnson zijn voorstel wel eens terug kunnen trekken. Alsdan dat niet gebeurt, krijgen we waarschijnlijk rond half vier Nederlandse tijd de vierde meaningful vote. Alles wijst erop dat BoJo een verdomd goede kans heeft om het 'm te flikken. Maar Brexit means Brexit (vert: bij de Brexit is helemaal niks zeker). Azijnchipslauwbiernootjes dus. Again.

UPDATE: NOG STEEDS GEEN BREXIT. Lagerhuis stemt voor Letwin-amendement. Woord nu aan Johnson. Hij zal gaan aankondigen dat de Brexit-stemming nu wordt uitgesteld.

UPDATE: Stemming inderdaad uitgesteld tot dinsdag. Johnson kondigt aan dat VK op 31 oktober uit de EU stapt, terwijl hij verplicht is uitstel aan te vragen.



Nipte meerderheid