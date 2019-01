Nou daar gaan we dan. 936 dagen nadat het Britse volk sprak, is het de beurt aan zijn vertegenwoordigers. Vandaag is de Meaningful Vote in het House of Commons over de deal die Theresa May uit de Brusselse onderhandelingsmachine heeft gewrongen. Die deal bevat geen gratis bier, noch een clausule die behelst dat de Britten de taart mogen opeten alsook hebben. En dus is iedereen teugen. De Brexiteers zijn teugen en Labour is teugen en de Schotten zijn teugen en de Noord-Ieren zijn ook nog teugen. Dus zijn de Lagerhuizers nu aan het praten over waarom ze teugen zijn, en dan stemmen (om 20u NL tijd, kan effe duren want eerst nog een paar amendementen en het is Brexit dus het kan ook op het laatste moment worden afgeblazen), waarschijnlijk teugen dus. Wat er daarna gebeurt weet zelfs Kees Boonman niet, maar als de Britten kiezen voor een No Deal Brexit wordt Stef Blok dictator van Nederland. En oh ja. Het kost u 164 piek. Hup Brexit!

UPDATE: Deal weggestemd met 432-202. May wil nu een vertrouwensstemming in het parlement, en zegt daarna alsnog op zoek te gaan naar meerderheid.

UPDATE: Oppositieleider Jeremy Corbyn dient nu ook echt een motie van wantrouwen in. Daar gaat het Lagerhuis morgen over debatteren.

UPDATE: *hips* reactie *burp* Juncker: "I urge the United Kingdom to clarify its intentions as soon as possible. Time is almost up."



Historische nederlaag

UPDATE - Gaat fout!!!