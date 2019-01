Eerder deze week die totaal absurde, in scene gezette "verkeersopstopping" met vrachtwagens bij de veerhavens in Ramsgate gezien? Engeland bereidde zich voor op een Hard Brexit met 100 stilstaande vrachtwagens die moesten uitbeelden wat voor chaos het wordt als er geen deal komt, en dit draadje duidt hoe debiel het was. Maar hier op het vasteland kunnen ze d'r ook wat van. Hier tijpen meenstriem miedieja als RTL Nieuws (die we doorgaans toch hoog hebben zitten qua abacusbeheersing) met droge ogen over dat een harde Brexit iedere Nederlander 164 euro gaat kosten, want "de economen van onderzoeksbureau SEO hebben dat berekend." Wij denken dat onderzoeksbureau SEO vooral goed aan z'n SEO gewerkt heeft hoewel we ze bij dezen graag even in verband brengen met natte vingers, wilde gokken en koffidik rekenwerk want die 164 euro is natuurlijk stierenpoep.

Feit is: we weten het niet. Geen idee. Niet te berekenen. Iedere prognose is peop. Al jarenlang horen we dat alles zou instorten en gaat omvallen en nooit overeind kan blijven en Engeland zal afzinken maar ondanks alles is het einde der tijden nog steeds niet aangebroken op Albion (als je de sfeerverziekende gifmix van islam + politieke correctheid ff buiten beschouwing laat althans). Hoe SEO aan dit cijfer komt? Gewoon: alle andere nat gevingerde onderzoeken bij elkaar optellen. Lekker geloofwaardig. Wij zijn toevallig net met onze dikke kantoorkondt op een digitale rekenmachine gaan zitten daar kwam uit dat Brexit ons 6352 keer de sinus van 12 tot de macht 74 delen door de wortel van -6 gaat kosten, maar als we de rekenmachine omkeren blijkt het ineens een positief saldo van 165 euro per Nederlander te zijn. Dat is godverdomme toevallig, net een euro meer opbrengst dan kosten. Net genoeg voor een klein softijsje.

SEO is overigens verbonden aan de UvA en als er nou ergens een sociaal-wetenschappelijk gewicht op de studie Economie gelegd wordt, is het wel natuurlijk in de wondere wereld van het Amsterdamse wensdenken. Wij geloven in ieder geval geen ruk van die 164 piek. Sure, die Brexit zal geld kosten. Voor de Britten, voor ons, voor iedereen die reist naar, werkt in of handelt met het Verenigd Koninkrijk. Maar zolang media & politiek alleen rampspoed voorspellen zonder ooit de kansen te berekenen op de voorspoed die Brexit op langere termijn misschien ook wel zou kunnen brengen, als de vijfde economie van de wereld internationaal nieuwe deals gaat sluiten en daar zelf toezicht op houdt.

En als het straks wel 164 piek de neus kost, dan noemen we dat een koopje voor hun onafhankelijkheid. Onze afvalstoffenheffing, stroomrekening en btw-opslag zijn in dit land verdomme al vier keer dat bedrag en dan zitten we ook nog steeds in de EU. Echt. Tiefstraal toch op met je Verhofstadiaanse doemsdag-deducties en heb eens wat vertrouwen in menselijke zelfredzaamheid, bange wezels. En nu we toch aan het ranten zijn: dit soort repo's mogen ook DEAUD. Weet je wat die NPO per Nederlander per jaar kost aan items van het slag 'En dan nu weer een kudtrepo over domme tokkies die het verdommen om een schuldgevoel te krijgen over onze angstdromen van een uiteenvallende EU'? MEER DAN EEN SOFTIJSJE IN IEDER GEVAL.