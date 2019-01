Privaat met je ejaculaat.

Gisterenavond zat Bruno B., de van het beministeriëren van het ministerie voor medische zorg verdachte politicus, bij Tante Jinek aan tafel. Nog voordat Mrs. Jinek B. fatsoenlijk aan de tand kon voelen, was het de beurt aan liberale glunderboy Jahier Vervendan. De kleinzoon van Hans Wiegel gaf zich in de dienstauto van B. over aan een waar cumfest der glunderglorie. Daar waar de studenticoïde zijn aalgladde lach niet van zijn met boterhammetjes-kaas doorschranste, bebrilde spekmuiltje kan krijgen, kroop Jahier daar op de achterbank steeds verder in de genoeglijke, liberale krochten van B. De succesvolle televisieproducent, annex verslaggever, haalde alles uit B. wat er uit te halen viel. Na ontkomen te zijn aan de hard ass vragenlijst van Jahier, was het terug aan tafel bij Tante Jien.

Jineks vragen waren pittig, de antwoorden zorgelijk. Zeer zorgelijk, zoals het een minister van zorg betaamt.

"Bij een no-deal brexit is de bevoorrading van ziekenhuizen in gevaar.", zo wierp Jien B. toe. Ziekenhuizen moesten hem eerst 'de meest uitgebreide lijst' van alle hulpmiddelen toezenden en dan zal het ministerie kijken wat er mogelijk is. Ziekenhuizen moesten dat wel zo snel mogelijk doen, beet B. de geduldige camera toe.

"Maar binnen ziekenhuizen is een dramatisch gebrek aan tijd. Hoe moeten bestuurders en personeel hier tijd voor reserveren?", aldus Jientje. B. zag wederom geen enkele andere optie dan zijn voorstel. Vervolgens leek B. zich plotsklaps te realiseren dat ook zijn eigen ministerie een dramatisch tekort aan tijd en middelen heeft om al die lijsten van die 308 ziekenhuizen in ontvangst te nemen. B. sloot dan ook niet uit 'dat ziekenhuizen zelf een inkoopbeleid zullen moeten gaan organiseren'.

Toen Jien vervolgens met zorgen daarop reageerde dat patiënten daarvan de dupe zouden worden, deed Bruno B. wat iedere rechtgeaarde veeveedeejer doet: de patiënt wegzetten als een lastige, stinkende burger die al zijn leed toch echt aan zichzelf te danken heeft. De patiënt wacht niks anders dan stilzitten en het medicijntekort met zijn dichte stinkmuil te ondergaan.

Wie stempt op een liberale partij (zoals de VVD) stemt op een partij ván en vóór vrije jongens. Liberaal betekent immers 'vrij'. Dat woordje 'liberaal' betekent geenszins dat de partij iets op heeft met het vergroten of instandhouden van de vrijheid van gewone burgers. Burgers stinken immers en hebben geen enkel recht op een leven met voldoende, persoonlijke welvaart. Dat laatste is het eigendom van een select gezelschapje. U als gewone burger behoort daar zeker niet toe.

Sinds het nieuwe zorgstelsel onder Kabinet Balkenende II door Hans Hoogervorst (óók van de liberale leipo's) werd doorgevoerd, is het geenszins de bedoeling dat de zorg voor burgers beter wordt. Het is één grote graaipot waaruit farmaceuten, psychiopaters, zorgconsulenten, ziekenhuisboys en nog meer geteisem zich vrijelijk kunnen verrijken, terwijl zorgpersoneel en patiënten het zich maar een beetje uit moeten zoeken.

Die zorg is van ons allemaal, echter ze wordt al jáááárenlang gegijzeld door de grenzeloos graaiende schransmuilen van dat liberale gajes. Maar Nederland kijkt ernaar, doet niks en blijft op die amorele, liberale lapzwanzen stemmen. We zouden immers onze huidige, persoonlijke luxe eens kunnen kwijtraken...