Vandaag (ex-Brexit Day) gaat het Britse Lagerhuis weer eens stemmen over de Brexit-deal van Theresa May. Daar hebben ze al een keer tegen gestemd, daarna hebben ze er opnieuw over gestemd (ook tegen) en toen mochten ze er van John Bercow niet meer over stemmen. Maar nu mogen ze er toch over stemmen. Het 'politieke deel' wordt buiten de stemming gehouden en zo is het nieuwe voorstel, dat dus eigenlijk het oude voorstel is, toch een nieuw voorstel dat anders is dan het oude voorstel of zoiets. Het parlement heeft deze week ook al nee nee nee nee nee nee nee nee gezegd tegen alle andere opties en de PM heeft een Mayxit beloofd als ze wint. Maar omdat het hier over Brexit politiek gaat heeft haar coalitiepartner DUP al aangekondigd tegen te stemmen, net als Labour. ETA van de stemming is 15u30 Nederlandse tijd, ORDER ORDERSTREAM hierboven.

UPDATE: Deal May is weggestemd. May waarschuwt nu voor harde Brexit op 12 april. Er komt een extra EU-top op 10 april.



The Noooos have it

Reactie May

Wij hebben dit RTLZ-plaatje even bijgewerkt

U bevindt zich: HIER

Vraagje