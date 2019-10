Wij ook niet, want ondanks dat de boeren de bekende milieucrimineel Jean-Pierre G. een hele vervelende avond hebben bezorgd, hield de politie het in Den Haag na vier aanhoudingen op een demonstratie 'zonder grote incidenten'. Trouwens. Als u dacht dat de MSM het vandaag gingen winnen qua spotlichtjes op de grootste idioot zetten, dan zit u er naast. Onze eigen plopkapboer Tom Staal kwam een achttien karaats complotgekkie tegen dat geen RIVM nodig heeft om te weten dat het allemaal een complot van Soros, Kissinger & de hele Bilderbergbende is. Video om te kijken hierboven. Bewaarfoto's voor op uw slaapkamer na de breek.

Opklikken voor groot