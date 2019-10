En dan daaronder verder met de razende reporter van de Telebelg, die met gevaar voor eigen leven verslag doet van DE REVOLUTIE. In Den Haag is iedereen en z'n Grapperhaus in paniek, want iemand zag een man op klompen lopen OP de hofvijver. Net ook al een opstootje met een meppende motoragent. ALS DIT MAAR GOED GAAT! Developing... (Vorige topics hierrr en daarrr)

Update: OM heeft het Klaverkissie ook gezien.

Update: Boeren in een winkelstraat, steeds dichter bij Binnenhof. Boeren op de trambaan bij CS. Boeren in een video uit de binnenstad. Boeren zwaaien naar Paleis Noordeinde.

Update: POLITIE ZET ROOD LINT IN

Update: Ringweg Groningen ook ineens gevuld met toetertrucks & trekkers.

Update: Telestream gestopt. Vlak voor 't einde werd Baudet wat lauwtjes onthaald op het podium, en was het verder nog gewoon een gezellige bende. Stream vervangen door Staatsomroep (na de breek).

NU DOET U HET WEER!

AgroCompilatie!