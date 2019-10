Half zeven en nu al honderden kilometers file in het land, terwijl NPO Randstadradio 1 de boeren op de radio belachelijk maakt (fragment boven). Vooral in de regio Utrecht is het stop 'n go over de snelweg sukkelen in de eerste versnelling, want dat is sowieso al een flessenhals en vandaag komen ook precies daar de boeren uit heel het land samen: de stikstofmeters van het RIVM zitten in Bilthoven en daar willen de boeren de voordeur eruit drukken gaan vertellen dat ze balen. Alle RIVM'ers werken echter thuis vandaag, en hun kantoor zit in een woonwijk, dus *als het goed is* is de trekkerkruistocht en route naar het nabij gelegen honkbalveld van The Wombats (maps, en nee we verzinnen dit niet). We hebben Tom Staal (die nota bene in 030 woont) zelfs in een hotel tussen het stadsie en De Bilt geparkeerd, zodat we met GSTV tenminste op locatie kunnen komen. De voorhoede heeft De Bilt bereikt, meldt de ANWB (file-updates). De Snollebollekes schallen weer over de snelweg!

Vanmiddag willen de boeren doorrijden naar het Binnenhof, waar de eerste trekker al is gesignaleerd (lol) en het leger de boeren opwacht, samen met deze grondverzetters van de Marechaussee (foto's na de breek). Achter die blauw/groene linies bibberen de Binnenhofbewoners onder hun eikenhouten bureaux. Vijftien vooruitgeschoven verkenners zijn al tegengehouden door de Haagse politie (video). Wij hopen van ganser harte dat er hooguit wat hooi gegooid wordt, maar dat iedereen z'n BOERENVERSTAND gebruikt, zowel aan boerenzijde als bij de handhavers. Want één iets te schuin naar voren gerichte riek kan al genoeg zijn om MSM & Randstadlinks kortsluiting te geven, en je weet wat dat voor gevolgen heeft voor de boerenbeeldvorming bij de bankaardappelen die zich door de Staatstomroep & DWDD laten instralen.

LIVESTREAM: De Vrolijke Rijders uit Fryslân hebben hun eigen zendwagen, en streamen live video & radio op vrolijkerijders.nl.

Files 07u40: Ruim 400 km. Records gaan niet gebroken worden, denken we, want ditmaal werken echt wel meer mensen thuis dan twee weken geleden.

LOL: Varende trekker vlak voor Binnenhofvijfer tegengehouden door politie. "We waren er bijna" (foto hieronder)

Worstenbrood! Omroep Brabant verzorgt koffie & worstenbrood voor de boeren.

Waddenweg: Texel en Terschelling stonden gisterenavond al op het veer, en staken in de late avond samen met Friesland al door de afgesloten Coentunnel het westen binnen.

Update 08u50: Files lossen op/concentreren zich enkel rond Utrecht. Zo'n 3000 trekkers nu bij RIVM in de berm, nog 'duizenden' onderweg. Skitterende luchtfotoo:

Koffie! LIEEVVVV

Fotoos: Poar ploatjens. Geen Greta, geen toekomst?

