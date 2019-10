En in die droom wordt Prinsjesdag tijdens de verbouwing van het Binnenhof op 'verschillende plekken in het land gevierd'. "Ik zou het een heel mooi idee vinden, ook om de democratie dichter bij de mensen te brengen", aldus Gaitmans. Dat leek Kajsa Ollongren ook een heel leuk idee en op haar feestje kwamen precies 6.417 mensen, van wie het overgrote deel semi-gedwongen. In een land waarin klimaatactivisten bruggen bezetten, boeren de deuren van provinciehuizen eruit beuken en advocaten op klaarlichte dag worden omgelegd door mocrogangsters is het reilen en zeilen van Prinsjesdag desalniettemin uiteraard hartstikke belangrijk. Want toen Gait gisteren met de handjes gevouwen zat te wachten tot zijn vrouw haar huishoudelijke taken had afgerond dacht hij opeens aan zijn geboortejaar, 1912, en hoe hij samen met de pastoor naar het circus mocht. Dat waren nog eens tijden. "Soms moet je gewoon beginnen bij de droom, en dan kijken of het toch gewoon werkelijkheid kan worden", aldus Segers. Kijk, en zo hebben we allemaal een belangrijke droom.