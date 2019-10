Nu is het voorbij. Sintersneuneus Edwin Wagensveld roept de mensen in een belachelijk filmpje op twitter op om als Zwarte Piet naar de intocht van Sinterklaas te komen, en zo is iedereen die dat toch al van plan was in een klap gedegradeerd tot trieste surrogaatnazi. Het is precies de munitie die je de tegenstanders van Zwarte Piet NIET wil geven. Het is alsof je met z'n allen een cultuuroorlog aan het vechten bent en ineens zit je in hetzelfde team als fucking Adolf Hitler. Ze zouden Wagensveld en zijn twee trieste Pegida-pipo-Pieten eens voorgoed en definitief in de zak naar Spanje moeten joekelen, mogen ze hun barbecue en alle vijf bejaarde aanhangsels meenemen. Blijft genoeg ruimte over voor hun manieren want die hebben ze toch niet. Met Edwin Wagensveld wil je NIET naar het front en al zeker niet naar het front in het oosten, want voor je het weet staat hij aan de verkeerde kant te knokken. Ja, dat is een Godwin, precies zoals zijn voornaam.