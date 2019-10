Had u al plannen voor de zondag? Misschien is een XR-training wat voor u. Maar lees eerst ff deze nieuwe SpoedNik , want dan weet je wat je te wachten staat...

De Chinese Master Sha is een zelfbenoemd spiritueel leider die zijn sekteleden wijsmaakt dat hij met zijn ingestraalde gouden ballen organen kan downloaden uit het universum. Ik hoor jullie al zachtjes gniffelen, hardop denkend: Wat is dit nu weer voor een gesjeesde rijsttafel? Ik heb er nog eentje, komt ie: Marshall Applewhite geloofde dat de Aarde opgeschoond en gerecycled zou worden, en dat het, om aan dit gruwelijke lot te ontkomen, beter was om zelfmoord te plegen om als ‘free spirit’ te worden ‘opgepikt’ door aliens. 39 leden pleegden ook effectief groepszelfmoord en u begrijpt dat de buitenaardse Uber nog steeds moet langskomen.

Nog eentje dan: Stuart Basden, co-founder en sekteleider van de ecosekte ‘Extinction Rebellion’ hersenspoelt zijn aanhangers met doemscenario’s dat we binnen twaalf jaar allemaal vermoord worden door het klimaat, vrouwen ons moeten gaan helpen om de pijn te helen die is veroorzaakt door het patriarchaat en vrouwenhaat, en we aan de rand van de afgrond staan door het neo-liberalisme en het roof-kapitalisme. Om de planeet te redden roept hij het groene ecoleger op zoveel mogelijk chaos te creëren en dit door ons wereldwijd vast te lijmen aan gebouwen, bruggen te bezetten en workshops te volgen met als thema: OP WEG OM UIT TE STERVEN EN WAT ERAAN TE DOEN.

Zijn collega sekteleider, boer Roger Hallam, vader van vier bloedjes van ecologische voetafdrukjes, is iets optimistischer. We gaan gelukkig niet állemaal dood, maar zes miljard mensen komen om van de honger als ze elkaar voor die tijd niet al afgeslacht hebben. Wat natuurlijk klinkklare onzin is, met zijn voorspelling dat we hittegolven krijgen van 50 graden Celsius zijn we allemaal de Sjaak. Meneertje Koekepeertje merkte tijdens een conferentie van notabene Amnesty International ook nog even op dat sommige zullen sterven ‘in the process’, iets wat mijns inziens dan wel weer bijdraagt aan een beter klimaat. Als gastspreker komt Greta regelmatig langsfietsen met haar driewieler, je weet wel, dat Zweedse kindje uit de film’The Bride Of Chucky’ die met het blote oog koolstofdioxide kan zien en broeikasgassen uit onze schoorstenen ziet dampen.





Een journalist van de Daily Mail ging undercover naar een indoctrinatie-praatje van de XR-sekte, alwaar de groep werd toegesproken door een ouwe feministe met een ongewassen rattenkapsel en een neusring van hennep. Als ‘ijsbreker’ moesten de groene wappies eerst in een rijtje op schoolstoeltjes achter elkaar gaan zitten, hun armen in de lucht steken en heen-en-weer waggelend ‘woo-hoo’ chanten. Hierna werd er één minuut stilte gehouden voor de ‘stervende planeet’ om vervolgens tips & tricks te geven voor wanneer je met je poepertje vastgelijmd zit aan een bankgebouw. Bijvoorbeeld dat het handig is een luier- fok het milieu dan maar even -te dragen als je onverwacht in je broek moet piesen wanneer iemand wat koolzuurgas in je bloedarmoedige snoetje blaast.

Een jonge klimaatpatiënte stelde voor haar van een dode boom gemaakte harp mee te nemen gedurende een brugbezetting, en voor een muzikaal intermezzo te zorgen. Iets wat uiteraard kon rekenen op luid applaus en getringel met de door de eco-wappies meenomen wichelroedes. Als beloning kreeg het harpmeisje een gratis training aangeboden als ‘de-escalator’ een erebaantje dat alleen is weggelegd voor volwassen exemplaren met een ongebruikte baarmoeder. Bij een eventuele arrestatie werd aangeraden jezelf als een slappe zak kweeperen van de zelfplukboerderij te laten hangen, om zo het wegslepen voor de bromsnorren te bemoeilijken.

Er kwamen nog meer handige tips voorbij, zoals de paperback van de Zweedse løedermøeder in je bio-katoenen rugzakje te stoppen. Dit om de tijd te doden wanneer je een levenslange straf van twee uur moet uitzitten in een politiecel en je dan recht hebt op drie dekens en een vegan hapje. De avond werd afgesloten door de harde kern gehersenspoelden in de vorm van schreeuwzingen met repeterend couplet:‘Extinction … Rebellion’. Een zitplassende man met lang jonko-haar tot aan zijn vagina begon motoriek gestoord te dansen op de dreunende tonen uit een beatbox, iets wat meer leek op een duiveluitdrijving. De journalist stond na de brainwashsessie geshockeerd en beduusd op straat met in zijn handen een stapeltje XR-stickers en posters.

Enfin, zo staan we nu al een tijdje te kijken naar een steeds groter wordende groep volidioten die zich aansluiten bij deze sekte. Ouders die in het bijzijn van hun doodsbange kinderen jankend vastgeplakt liggen op de weg, luidkeels schreeuwend dat onze planeet vergaat. Sekteleden die het beeld van Willem van Oranje besmeuren met nepbloed en het Internationaal Strafhof binnendringen. Gesjeesde wijven die zich vroeger zouden aansluiten bij Baghwan of de Hare Krishna-beweging liggen nu op yogamatjes te demonstreren, niet wetende dat CO2 de afkorting is van koolstofdioxide. Een hangzak die zijn zoontje meesleurt in een hangzak (Hoi, Martijn) zodat hij dan niet-arresteerbaar is.

Weet je wat, verbeter anders de wereld en begin bij jezelf. Trek biodansend je baarmoeder eruit met een warmtepomp, laat alle klimaatkinderen preventief steriliseren, eet je babies op, ga in eeuwige hongerstaking en laat al je bezittingen na aan de XR-sekte, zijn zij ook blij. Het lost niet alleen het klimaatprobleem op maar bovenal het geestelijke gezondheidsprobleem. Het moge inmiddels duidelijk zijn dat het laatste momenteel ons grootste gevaar is.

