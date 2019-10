De meest recente officiële informatie is: "3 fighters & 5 civilians martyred. Dozens of civilians injured due to large-scale indiscriminate Turkish shelling on all-long border-line towns of northeastern", aldus het Koerdische SDF-persbureau. Andere bronnen spreken van acht burgerdoden waaronder twee kinderen. Een lokale journalist claimt dat "Turkish-backed forces did not expect such strong resistance from the SDF. Turkish backed forces wanted to finish the campaign quickly." Volgens een ander onbevestigd bericht zou de SDF vier Turkse tanks vernietigd hebben. Artillerie en luchtaanvallen langs de hele linie leidt tot een massale vluchtelingenstroom van Koerden die eigenlijk niet heel goed weten waar ze heen moeten vluchten, beelden na de breek. En om het allemaal overzichtelijk te houden valt vandaag ook Syrian National Army de Koerden aan.

Trump heeft tijdens een persmomentje (na de breek) herhaald dat hij als Erdogan "does it unfairly he's gonna pay a very big economic price." Over de IS-gevangenen die zeer waarschijnlijk gaan ontsnappen als de SDF hun kamp-bewakers naar het Turkse front roept, zegt hij nu: "Well, they're gonna be escaping to Europe, that's where they want go, they want to go home. But Europe didn't want them from us. We could have given them to them, they could have had trials." Ja, is wel weer zo. Nog een maf dingetje. Trump haalt aan dat de Koerden 'ons' ook niet geholpen hebben in WW2, dus ja. Wat dan natuurlijk weer weerlegd wordt door iemand die een paar Koerden kent die tegen Stalin vochten. Maar goed, het is nu trouwens helemaal niet ondenkbaar dat er een vluchtelingenstroom naar Griekenland op gang komt, niet van Koerden, maar door Syriërs in Turkije die helemaal niet gerepatrieerd willen worden. En nu dreigt Ome Erdo ook nog eens alle vluchtelingen naar de EU te sturen.

UPDATE: Syrian National Army is niet van Assad



Overzichtje

There's no "i" in "Team"!

Ook Assads Syrian National Army betreedt het slagveld

CNN's Clarissa Ward, het enige Amerikaanse netwerk ter plaatse

"If Erdogan does it unfairly he's gonna pay a very big economic price"

Statement Turkse war room

Nederlandse Boots on the Ground