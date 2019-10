Sommige weermodellen voorspellen lokaal zelfs 25 graden, al ligt die kans maar rond een paar procent. Hoe dan ook, allemaal de schuld van "NOORD-AFRIKAANSE LUCHT DIE NAAR ONS LAND STROOMT". Zul je altijd zien hè, beginnen we net aan de laatste Nederlandse traditie die nog toegestaan is namelijk de herfst, blijkt andermaal dat Noord-Afrikaanse stromingen hier niet zijn gekomen om te integreren. Maar goed, ze zijn hier nu eenmaal, dus laten we er maar het beste van maken. Dames, komende week nog een laatste keer rokjes met blote benen, one more time with feeling. Nu mag het nog.





