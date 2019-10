Neen, die ken je niet, want de e-sigaret, dat is het aartslaffe compromis voor mensen die zogenaamd niet meer roken of niet meer willen roken, terwijl ze eigenlijk gewoon te weinig karakter hebben de vlam te zetten in een overheerlijke Gauloises zonder filter. Maar ja, die e-sigaret, die ruikt naar appeltjes. Mooie bijkomstigheid: omdat de buurvrouw van je neef op de verjaardag van je tante zegt dat e-sigaretten helemaal niet schadelijk zijn, zijn ze helemaal niet schadelijk. Nou, daar denken longartsen anders over. Prioriteiten stellen is in dit land immers zeer belangrijk: we kunnen allemaal wel lacherig doen over die 20.000 doden per jaar door echte sigaretten, maar het aantal mensen dat na het gebruik van een e-sigaret terechtkwam bij de longarts is [scheldwoord hier] mooi wel gestegen van 3 naar 8. Heeft een klein groepje probleemvapers het toch maar weer mooi verpest voor de welwillende overgrote meerderheid van de rest van de vapers!

