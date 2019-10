Opnoteer op de kalender. We krijgen weer monsterfile's en verkeersinfarcten door Boze Boeren. Woensdag 16 oktober is het weer bal. Onze boeren pikken die Chamberlain-verklaring van Carola Schouten niet, en die oorlogsverklaring van D66-Feldwebel Tjeerd de Groot al helemaal niet. De Binnenlandse Strijdkrachten van Farmers Defence Force hebben gisteren aangekondigd met nieuwe acties te komen op woensdag 16 oktober. Volgens een hoestende man met pet en overall in een parkeergarage gaat het ditmaal niet om Schiphol, maar wordt er elders KEIHARD actie gevoerd tegen de stikstof-terreur van Overheid & Media. Waarvoor hulde. Mogelijke locaties van het nieuwe #boerenprotest Landelijk Bureau D66 (Lange Houtstraat 11, Den Haag - red). Met 1000 trekkers 'achtjes' draaien in de paleistuin. Mediapark hekkelen. Of - en dit is onze favoriet - heel Brussel onder de koeienpoep. Whatsapp-groepen HIER. Hartverwarmende Actie Oproep na de break. Hup boeren. Hup burgers.