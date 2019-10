Dit is Carola. Met de paardenstaart. Vorige week, Malieveld. Carola is de baas. Iedereen was boos. D66 wil koeien afpakken. De helft van de koeien. Helft van de kippen. Helft van de varkens. Vroeger wilde die D66-er heel veel koeien. Maar nu niet meer. Mag niet van Rob. Toen zei Carola: ‘Zolang ik minister ben, komt er wat mij betreft geen halvering van de veestapel’. Alle boeren blij. Toen zette iemand het woordje "GEDWONGEN" bij Carola. Alle boeren minder blij. En vandaag gaat Carola vertellen dat ze de adviezen van Remkes gewoon overneemt. En aftreden. Want Carola houdt woord. Kijk mee op VEESTAPEL-TV.

INSTANT UPDATE: Hele brief DAARRR.

Hoera Update: Nog steeds geen halvering veestapel. Natura2000-boeren krijgen vrijwillige oprotpremie. En we krijgen Klimaatbossen. Holland wordt weer Holtland! Van Hoogwoud tot Den Bosch.

Groen = Bos