Wij snappen eindelijk hoe het komt dat professor Leo Lucassen, die altijd op de televisie is om te vertellen dat het allemaal wel meevalt met die cijfers over immigratie, echt denkt dat het allemaal wel meevalt met die cijfers over immigratie. Hij heeft namelijk totaal geen idee van de cijfers over immigratie in Nederland.

Kijkt u maar eens naar bovenstaand tweetje (h/t). Lucassen reageert op een bericht van ene AHeijnstein over het aantal statushouders met een woning in Nederland. Wij hebben dat laatste maar even vetgedrukt, want het 'goede nieuws' van Lucassen gaat niet over Nederland, maar over Amsterdam. Nogal wiedes dat daar een stuk minder statushouders een woning kregen. Helemaal geen 'goed nieuws' dus, maar nepnieuws. Leo laat dit tweetje met 70 retweets en 182 likes lekker staan, maar komt wel met een 'correctie', die een stuk minder likes en retweets krijgt.

Maar ook deze correctie is misleidend. Want waar het in het originele bericht ging over 'om en nabij de 150.000' statushouders in 5 jaar, lijkt het nu alsof het om 31.633 statushouders in 3 jaar gaat. Maar dat klopt niet. Wie op het NRC-linkje klikt, ziet namelijk dat hem om 31.633 statushouders PER JAAR gaat. In vijf jaar is dat dus... Om en nabij de 150.000!





Niet Arnhem, maar Zwolle

Dat getal van 150.000 is overigens ook niet helemaal correct. Woningcorporatiekoepel Aedes publiceert de echte cijfers, en daaruit blijkt dat het in de jaren 2013 tot en met 2018 om 132.638 gehuisveste vergunninghouders ging. Dat is dus niet 'een stad zo groot als Arnhem', maar 'een stad zo groot als Zwolle'. En het afgelopen jaar was het aantal gehuisveste vluchtelingen een stuk lager dan in de twee jaar ervoor, omdat er nog steeds veel minder asielzoekers naar Nederland komen dan tijdens de piek van 2015.

Bonustweet: Lucassen heeft wel gelijk over friet