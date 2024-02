Even kijken of er nog mensen wat te zeiken hebben over iets in de 'achtertuin' hoor! Goh nou Zwolse buren balen van een bed and breakfast in de achtertuin. Lochem baalt van het aantal asielzoekers in de achtertuin! Een Deventer school baalt van de ALDI in de achtertuin (verdomme waarom verkopen jullie van die goedkope Chinese kool!)! Ook in Beuningen balen ze van een nieuwe ALDI in de achtertuin! In Asten balen ze van woningen op de plek van de ALDI in de achtertuin! Mensen in Groenkan balen van een zonnepark in de achtertuin! In Rheden balen ze van een McDonalds in de achtertuin! In Groningen balen ze van een kunstwerk in de achtertuin! In Leiden balen ze van de uitbreidingsplannen van een café in de achtertuin! In Kampen balen ze van een fietsverbinding in de achtertuin! In Nieuwegein balen ze van een evenemententerrein in de achtertuin! In Lelystad balen ze van de komst van appartementen in de achtertuin! In Amsterdam balen ze van een rij keien in de achtertuin! In Putten balen ze van de komst van flexwoningen in de achtertuin! In Echteld balen ze van de komst van Oekraïense asielzoekers in de achtertuin! In Bathmen balen ze van de komst van een padelbaan in de achtertuin! In Alphen aan den Rijn balen ze van 'zo veel woningen' in de achtertuin! In Schagen balen ze van een noodopvang in de achtertuin! In Alblasserdam balen ze van flexwoningen in de achtertuin! In Groningen balen ze van te hoge appartementen in de achtertuin! In Wageningen balen ze van een bioscoop in de achtertuin! In Rouveen balen ze van nieuwbouw in de achtertuin! Ook in Oegstgeest balen ze van nieuwbouw in de achtertuin! In Sliedrecht balen ze van de ontwikkeling op het watertorenterrein in de achtertuin! In Zoetermeer balen ze van woningen in de achtertuin!

Hee maar waarom lukt het eigenlijk niet om WONINGEN te bouwen?