Hatsee. Eens een keer goed nieuws uit Narcostaat Nederland. De Amsterdamse politie heeft dinsdagavond een verdachte aangehouden van de moord op advocaat Derk Wiersum. Het witte busje waar de politie naar op zoek was is ook gevonden. "De aanhouding vond plaats in een woning. Direct na de aanhouding is er, onder leiding van een rechter-commissaris, een zoeking geweest in deze woning. De verdachte, waar we verder geen bijzonderheden over geven, is overgebracht naar een cellencomplex en hij is in opdracht van een officier van justitie in de volledige beperkingen geplaatst." En nou hopen dat die verdachte gaat praten, en de echte verantwoordelijken voor deze aanslag op de rechtsstaat worden gepakt.

