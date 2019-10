Vijftig man, helper whiteys incluis. Dat is alles aan knakkers die vechten voor de zaak, plus een paar activistische deurgkanonnen in medialand. Eigenlijk is het uitermate knap hoe het zo'n klein clubje actievoerders ieder jaar weer lukt miljoenen mensen in het hele land een racismecomplex aan te praten inzake Zwarte Piet; iedereen is zogenaamd fout en schuldig en wie niet mee wil in de door een marginaal groepje opgelegde vaart der volkeren heeft per definitie een hekel aan donkere mensen. Nou, zo werkt het dus niet. MAAR! Er zijn nog een paar van die Gallische dorpjes. De Achterhoek bijvoorbeeld - weliswaar geen dorp, maar voor Amsterdammers is alles buiten de Ring A10 een dorp. Het is weliswaar een kwestie van tijd vooraleer het hoofdstedelijke Syndroom van Dram is overgewaaid op diezelfde Achterhoek - besmetting vindt plaats via de media - maar vooralsnog hebben ze daar nog nooit gehoord van ene Roetveegpiet. Zwart Piet is gewoon Zwart, dat issie al jaren, and nobody gives a fuck, want ze zijn daar nou eenmaal wat minder druk met elkaar de maat nemen en schuld in elkaars schoenen schuiven. Gewoon lekker normaal doen. 200.000 man feesten zich al jaren een ongeluk op het vrolijkste boerenfeest van de planeet en er kwam pas ophef toen men zich wilde conformeren aan de Amsterdamse spelregels van de inclusiviteit. Stank voor dank.

Een wijs man uit de Achterhoek zei ooit 'het wordt vanzelf weer maandag' en zo is het maar net met die Zwarte Piet. Maandag in Amsterdam zet de gekwetste groep de strijd voort tot er niets meer over is, maar maandag in de Achterhoek is Sinterklaas weer de banketbakker en de hoofdpiet weer de trainer van het eerste voetbalteam. En we moeten natuurlijk ook niet hebben dat kleine Vlinderstorm (ja wacht maar Achterhoek, geef het nog tien jaar) zo'n mal Pietje ontmaskert als de bandleider van de fanfare. "Volgens veel organisatoren is voor veel Achterhoekers de kleur van de pieten ‘geen issue'. 'We hebben al tien jaar bruine pieten. Nooit iets over gehoord." Maar nu het de media heeft gehaald, is het ruim baan om de sfeer te verpesten, kunnen de vijftig actievoerders in een gare bus wijzen naar die racistische Achterhoek, kan de Volkskrant er een mooi stukje over publiceren en dan lopen er over een paar jaar alleen nog maar roetveeglosers. Letterlijk en figuurlijk een feest der herkenning.