Mathieu van der Poel, glorieus winnaar van de Amstel Gold Race en eigenlijk alle andere wedstrijden waar hij dit jaar aan mee heeft gedaan, komt met zijn Nederlandse knechtenmakkers in actie tijdens het WK wielrennen op de weg - de belangrijkste eendaagse wedstrijd van het jaar voor sportfietsers. Kennelijk heeft Team NL de beste ketonen want bij de vrouwen hebben we gewonnen en bij de beloften hebben we ook al gewonnen, al werd Nils Eekhoff volledig ten onrechte gediskwalificeerd waardoor deze Belg ook mag wieberen. Het parcours is heuvelachtig, het weer verschrikkelijk, de benen geschoren, het commentaar slecht, de fietsen duur, Mathieu reed een keertje lek en de andere favorieten zijn Julian Alaphilippe, Alejandro Valverde, Jakob Fuglsang, Peter Sagan, Alexey Lutsenko en alle Belgen. Kijken op NPO1 of Eurosport, livetweetjes van Tante José na de klik.

UPDATE: Valverde had er geen zin meer in, Gilbert de Belg had er geen zin meer in, Evenepoel de Belg had er geen zin meer in, Lutsenko had er geen zin meer in. De GeenStijl Glazen Bol gaat lekker!

UPDATE: BAM, Van der Poel en Trentin in de aanval.

UPDATE: Hola. Te veel hooi op de vork bij VDP. Shit. Dan gaat Trentin winnen.

UPDATE: Nou jaaaaa zeg. Mads Pedersen (WIE) verslaat Trentin in de sprint.