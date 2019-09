Niet allemaal Schuld van GeenStijl roepen aub. Maar, laten we wel wezen, zonder GeenStijl was dit nooit gebeurd: Sinterklaasbedreiger Michael van Zeijl van de Grauwe Eeuw is veroordeeld tot een boete van 500 eypo en een week voorwaardelijk brommen vanwege het plaatsen van bovenstaande Stijlloze Fotosoep in zijn Facebook-tijdlijn. "Drie rechters bogen zich over de zaak. In hun ogen was alleen het plaatsen van de trucfoto met Sinterklaas op de plek van de doodgeschoten Amerikaanse president John F. Kennedy echt bedreigend." Zo ziet u maar. Plaatjes jatten van GeenStijl blijft niet zonder gevolgen. Benieuwd waar die extreemlinkse gek 500 euro vandaan gaat halen trouwens. Wij beloven u alvast plechtig: van alle donaties & nieuwe Premium abo's die we vandaag binnenkrijgen zullen we exact 0 euro overmaken naar het steunfonds voor Michael van Zeijl. Weggooier.

UPDATE: Hele uitspraak DAARRRR. (LOL, het plaatje staat nu ook op rechtspraak.nl)