Opvallende Algemeen Fonds-kaart voor 'spookjihadi's' Az Edinne Benaissa, Benyamine Fadlaoui, Driss Daouayry, Mounir El Kharbachi en Ridvan Öz. Een beslissing van de overheid in hun voordeel leidt ertoe dat deze vijf jihadisten hun Nederlandse paspoort terugkrijgen. Staatssecretaris Harbers had dat van de heren afgepakt, maar zoals iedereen weet is paspoorten van IS-strijders afpakken hartstikke verschrikkelijk dus het is maar goed dat dit schrijnende onrecht ongedaan is gemaakt. Az Edinne, Benyamine, Driss (die waarschijnlijk dood is, maar ook dode jihadisten zijn kennelijk Nederlanders die er helemaal bij horen in onze samenleving), Mounir en Ridvan hebben trouwens ook nog een Marokkaans paspoort. Daar kom je helemaal nooit meer vanaf.

UPDATE: Ridvan is overigens geen Marokkaan, maar een Turk.