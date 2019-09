Zuidoost in Amsterdam natuurlijk, dus even samenvattend. Om het te begrijpen. Amsterdam, waar de leider van de grootste partij rookmagiër Groot Wassink voorlopig alleen maar druk is met de zooi van een vuilverbrander, de rest van zijn partijgenoten met een schuin oog kijken naar het berispen van houtkachelbezitters, mensen die een diesel hebben en andere zware milieucriminelen, waar een wethouder van een in de rest van het land uitgestoven partij eerst een plannetje had bedacht om auto's uit de stad te weren en nu haar handen vol heeft aan het ontduiken van een chantageaanklacht, waar een grap van een raadslid het heeft over 'dekolonisatie van wiskunde', waar D66 helemaal overhoop ligt vanwege de afvalcrisis en een wethouder met de (in Engeland ongelukkige) naam Kock heeft moeten wieberen, waar de heren en dames van de raad de stad toch nog even willen aankleden als 'voorloper duurzame textiel', waar de vvd opereert als de inhoud van een lege plastic zak (leeg en verdrietig), de krakers van de SP het vooral erg sneu vinden voor die knakker met zijn lachgasimperium, Fvd nou ook niet alles voor elkaar krijgt, de Dierenpartij 'vegahapjes bij gemeenteborrels' bovenaan de prioriteitenlijst weet te krijgen en de burgemeester vooral druk is met het wapengekletter van haar man en zoon, en o ja, de politie is vooral druk met iftarren en diversiteitsgeëmmer, terwijl de brandweer continu met elkaar en de korpsleiding overhoop ligt.

En tussen dat geweld hangen er wekelijks handgranaten aan de poort, worden advocaten op klaarlichte dag geliquideerd en heerst er enorme 'onrust' in een stadsdeel vanwege een compleet uit de hand gelopen ripdeal en drugsoorlog, waardoor er zelfs op Curacao verkoolde lichamen met half afgesneden hoofden van het balkon naar beneden kletteren. Alsof dat niet genoeg is weet een groepje haatsmurfen van een islamitische haatschool de haatgemoederen al maanden te haten, mag een groep asiellegalen ongestoord huizen stelen en ondernemers en bewoners duperen en hebben we tegelijkertijd een afval-, woon-, toeristen-, vuil-, drukte-, antihomogeweld-, huizen- en een huizenprijs-crisis, om alle crises die we zijn vergeten niet te vergeten. Hoe zouden ze in die stad nou zelf vinden dat het gaat?