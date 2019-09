De Amsterdamse wethouders Dijksma (PvdA), Ivens (SP) en Van Doorninck (GroenLinks, jeezes het zal allemaal in je college zitten, red.) zijn moreel nog faillieter dan het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf. Dat heeft ondernemer en total champ Wim Beelen vanochtend uitgelegd aan de Amsterdamse raad. Beelen wilde Amsterdam helpen om de totale puinzooi (haha) bij het afvalbedrijf op te ruimen en had daar een plan voor bedacht. Dat plan was kennelijk zo goed, dat wethouder Udo Kock opstapte omdat het niet doorging. En wat deed Dijksma? Die probeerde Beelen te dwingen zijn muil te houden. "Beelen vertelde woensdagochtend aan de gemeenteraad dat wethouders Laurens Ivens (SP), Marieke van Doorninck (GroenLinks) en Sharon Dijksma (PvdA) in de ruimte aanwezig waren. Ten tijde van het gesprek werd door Dijksma op Beelen ’ingepraat’ om geen openheid van zaken te geven aan de gemeenteraad. Toen Beelen aangaf dat hij ’niets te verbergen heeft’, werd hij naar eigen zeggen door Dijksma gechanteerd. „Ze zei letterlijk: u heeft nog een heel aantal dossiers lopen in Amsterdam. Die gaan dan een stuk minder makkelijk.” Het gaat onder andere om vergunningsaanvragen." Duidelijk: Dijksma moet wieberen en die andere twee eigenlijk ook. Anders maakt Amsterdam zijn bijnaam Republiek aan de Amstel weer eens waar. Een bananenrepubliek.