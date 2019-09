Landgenoten. Gaarne even in de houding voor deze bijzondere gebeurtenis. Oké, ze jumpen ieder jaar daar bij Arnhem uit een vliegtuig om een mislukte missie te vieren, Maar dit jaar is het 75 jaar geleden en extradruk bovendien. Kom NIET meer met de auto naar de Ginkelse heide. Blijf thuis en bekijk deze livestream. Meer herdenkings van De Slag om Arnhem op #MarketGarden75. Live verslag van de herdenking (met prinses Beatrix en prins Charles) van de grootste luchtlandingsoperatie ooit ook op NPO1. Saluut.