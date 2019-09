Zo, we gaan even uitbuiken bij de laatste kruimels van de saaiste Algemene Politieke Beschouwingen ooit, op een ontketende Wilders na - en terecht. (Er is ook voetbal op televee, dus gaat u vooral uw gang.) We wachten op MinPres Rutte die een miljoenmiljard moties gaat 'ontraden'. En eventueel nog een nachtelijke hoofdelijke stemming over de jaarlijkse Motie van Wantrouwen, met extraveel paniek en halfdronken danwel -gedrogeerde kamerleden enzo. Maar voor het zover is, hebben we zometeen straks (circa 22:00 uur) ook nog een GeenStijl.TV aflevering over de War on Drugs in Narcostaat Nederland, met Ferd Grapperhaus die slag op slag verliest van Het Schorriemorrie. Later meer.

UPDATE: ZO SAAI DAT ZE MAAR FOEBALLE KIJKEN

GSTV - War on Drugs