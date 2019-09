TL;DR: 'De Houthi's hebben de aanval geclaimd, ze hebben informatie geleverd om het aan te tonen en hebben de Saoedische disinformatie-campagne die Iran de schuld geeft beantwoord. Maar nee nee nee, zelf weet ik niet zeker of de Houthi's het gedaan hebben, ik weet alleen zeker dat Iran het niet was. Ohja, en jullie krijgen "all out war" als de VS en Saoedi's op Iraans grondgebied terugslaan.' Ja, sterk staaltje geopalingtiek glibberen natuurlijk. Maar goed, laten we ten eerste niet vergeten dat in een tirannie "everyone lies to everyone, all the time." En ten tweede niet dat het in de islamitische wereld helemaal niet uitmaakt wie er daadwerkelijk gelijk heeft of de waarheid spreekt, je hebt daar gelijk als je de sterkste, de rest is detail. WAT DENKT U. Liegt-ie of niet?