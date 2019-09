Agent KO gehoekt tijdens trouwstoet, zojuist neef gedjoekt tijdens rouwstoet. De processie vond plaats bij de Turks Islamitische Culturele Stichting aan de Kemperstraat in Den Haag. Volgens de voorzitter van die club, Tahsin Çetinkaya, is er sprake van een familiedrama. "Tijdens de uitvaart werd de neef van de man die zou worden begraven doodgestoken, volgens Çetinkaya door een zwager uit de familie. (...) Volgens de voorzitter, die alle betrokkenen persoonlijk kent, ging er een woordenwisseling aan de steekpartij vooraf. Çetinkaya benadrukt dat het niet zou gaan om een ruzie over politiek." Naast een dode viel er ook een zwaargewonde. De begrafenis is inmiddels stilgelegd en de politie is opzoek naar een Turkse "kale man van ongeveer 50 jaar oud". Niet de eerste steekpartij deze jonge maand, ook niet de tweede trouwens. Wel de ZESENTWINTIGSTE.