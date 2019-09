Goedemorgen Gemeente! We laten de wekelijkse FvD zetelstoelendans even voor wat ie is, en focussen op een deelpeiling van Ome Maurice op deze schitterende Dag des Heeren anno domini 2019. De Hond heeft even rondgevraagd wat u nou vindt van dat gedoe op die islamscholen en haatmadrassa's. En u bent nogal stellig en massaal. 70% vindt dat de School met Den Koran de deuren moet sluiten, en 59% van alle Nederlanders vindt dat iedere school met Een Boek mag worden afgeschaft. Hoera. ER. IS. HOOP. Laat de Gouden Eeuw van het Zelfdenken beginnen!