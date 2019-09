Nou ja, discussie discussie. Beetje dingen roepen. Dus als een buitenlander/staander vraagt: "Hee maar hoe zit dat bij jullie precies met de discussie rond die Zwarte Piet, zit er nog een beetje schot in die zaak?", dan wijs je gewoon naar Den Haag, alwaar ze in september 2019 precies dezelfde 'discussie' voeren als in 2013. Dezelfde retoriek, dezelfde vingertjes, dezelfde verwijten, dezelfde inhoudsloze poep. Dat gaat ongeveer zo:

GroenLinks: Zwarte Piet is slavernij & racisme!

vvd: Misschien moeten we uitleggen dat Zwarte Piet geen slavernij en racisme is want we neigen naar vóór Zwarte Piet maar we willen ook niemand op de tenen trappen dus zeggen we maar gewoon dat de maatschappij moet kiezen liberaal weet je wel misschien zijn we wel voor Zwarte Piet maar we spreken ons niet echt uit we laten het wel een beetje gaan kijken wel wat anderen doen en als ze een keuze hebben gemaakt gaan we achteraf wel jammeren

D66: Compromis - Compromi - Comprom - Compro - Compr - Comp - Compl - Comple - Complee - Compleet AFSCHAFFEN

GroenLinks: Slavernij & racisme!

De Mos: Zwarte Piet is zwart!!! *wegblijven doet*

GroenLinks: Zielepiet!

De Mos: Zeurpiet!

Dierenpartij *: Respectloos!

GroenLinks: Slavernij en racisme!

Inspreker van een of andere vage margeclub: Zwarte Piet past zo niet bij een inclusieve stad!

PVV: ONZE CULTUUR ONS LAND ONZE ZWARTE PIET!!!1!

GroenLinks: Slavernij en racisme!

PVV: LANDVERRADERS

Iedereen ruzie met elkaar



Einde.

*Die zijn voor zwarte dieren, ofzo