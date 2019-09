Het grootste nadeel van vrome moslims is dat je er geen redelijk, intelligent gesprek mee kunt voeren. Ze kunnen namelijk niet redeneren en niet argumenteren, want dat hebben ze uitbesteed aan hun profeet: als de islam één ding leert, is het wel om niet voor jezelf te denken en al het vertrouwen in de regels van god, profeet en koran te leggen. En als er één groep is die je makkelijk mee krijgt in die intellectuele lethargie, dan zijn het de poldergristenen wel. Zoals Stefan Paas hierboven, "Theoloog des Vaderlands" die het ironisch vindt dat zijn wegkijkerij benoemd wordt door mensen die met verbazing zijn wegkijkerij bekijken (terwijl hij niet eens naar Nieuwsuur heeft gekeken).

Nog een keer voor de achterste kerkbankjes: Op islamitische moskeescholen wordt kinderen per multiple choice vragen geleerd op welke manier ongelovigen en afvalligen moeten worden gedood (a. zweepslagen; b. stenigen; c. doden met een zwaard). Op basis van anderhalve afschuwmoslim die voor Nieuwsuurs compensatiecamera is getrokken (en die door salafisten uitgekotst wordt), vindt het gewijde Paas-ei echter dat er niet zo veel aan de hand is. En zoals hij, zijn er veel. Te veel.

Maar hee. Wat is een vijftigtal kazernes voor korannieke kindsoldaten nou helemaal op het totaal aantal moslims? Het is niet dat afvalligheid in de islam nou zo gevaarlijk is, of zo, of dat moslimgemeenschappen in groten getale afstand nemen van de shariawetgeving die hen bindt en bang moet houden. En trouwens, alsof wij zelf zonder schuld en zonde zijn zeg. Wie zijn wij, om met stenen te gaan werpen? Nee, die Paas heeft wel een puntje. Als we de blik wat breder houden, zien we vanzelf het grotere plaatje van het Paradijs. Hullie van Nieuwsuur zijn gewoon een stel racismische islamofoben, en het is ze allemaal alleen maar te doen om het slopen van Artikel 23. Terwijl die moslimkindjes ook gewoon recht hebben op een zondagsschooltje...





"The idea that Islam is a 'peaceful religion hijacked by extremists' is a dangerous fantasy—and it is now a particularly dangerous fantasy for Muslims to indulge. It is not at all clear how we should proceed in our dialogue with the Muslim world, but deluding ourselves with euphemisms is not the answer. It now appears to be a truism in foreign policy circles that real reform in the Muslim world cannot be imposed from the outside. But it is important to recognize why this is so—it is so because the Muslim world is utterly deranged by its religious tribalism. In confronting the religious literalism and ignorance of the Muslim world, we must appreciate how terrifyingly isolated Muslims have become in intellectual terms." - Sam Harris, 2006

