In het weekend zijn Georgette Polderman (263, links) en Petra Groot (43, rechts) doodgewone mensen. Dan zitten ze een beetje op de bank van Loods 5, te breien of dromerig te staren naar afbeeldingen van de tieten van Jan Versteegh. Maar doordeweeks ontpoppen zij zich als ware activisten! Er gaat namelijk een streep door de 5G-masten. De aha-erlebnis van Mona Keijzer & de rest. Georgette en Petra hebben 'mensen gesproken'. Dus wij weer even op internet speuren. "Dood-eng!" - "Dat zie je niet op het nieuws" - "5G-systeem kan het best worden voorgesteld als de overheid die verborgen wapens opzetten die jou en je gezin rechtstreeks volgen. Deze wapens zijn ingesteld zodat ze je dood kunnen schieten als iemand dat wenst" - "Toen mijn kater van 10 jaar een half jaar geleden ineens leukemie kreeg en er aan stierf, heb ik ook al aan straling gedacht" - "5G is ontwikkeld als #Oorlogswapen . #Kinderen als #proefkonijnen!" - "5G IS HOOG FREQUENTE STRALING=MAGNETRON DIE GEVAARLIJK IS VOOR ONZE GEZONDHEID!" - "VOORSPELLING 2020-2030 Na de invoering van CO2 belastingen zullen er belastingen worden ingevoerd voor O en voor H2O." - "#Pesten is héél erg, maar je kind moedwillig onder 5G laten bestralen, wat ben je dan ?" - "ALs ze niet luister dat #5g gezondheidsklachten gaat geven, moeten de mensen recht in eigen hand nemen." Mensen word wakker (maar als we er dan toch allemaal aan gaan, krijgen we in ieder geval geen Rutte-IV).