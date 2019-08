5G. Hyperspeed internet over the air om eindelijk je koelkast, bloemenvaas, fotolijstjes, kapstok en aardappelschilmesjes ook mee op snelheid te krijgen? Of levensbedreigende stralingsgevaren met afluisterpotentie door eigen overheid & vreemde mogendheid?

5G is een bevragenswaardig aluminiumonderwerp. En bevragen mag, ook bij onze eigen overheid (of ze luisteren, is een ander verhaal.). Onderstaande zat in onze mail en daar willen we toch ff op wijzen. Want de echte inspraak zit niet in een geflopt democratiefestival dat met invliegambtenaren opgevuld moet worden, echte inspraak moet je echt zelf gaan halen.

"Beste redactie van GS,

Ik wil graag reageren op onderstaande reactie op een artikel over 5G:

"GS wordt eindelijk wakker. Maar doe eens wat meer aan journalistiek in plaats van dit stemmingmakende artikel. Wie zijn de "belanghebbende partijen" die "tot 9 september mogen reageren" op het regeringsvoorstel? Kunnen burgers hier (in georganiseerde vorm) iets mee? Welke partijen moeten zij benaderen om hun zorgen te uiten? Waar is het voorstel uberhaupt integraal te lezen? Etc. etc.GeenStijl, doe je werk! (en maak eens voort - de tijd dringt, zo niet we het point of no return al ver gepasseerd zijn!)"

Ik ben zelf zeer verontrust over de voorgenomen uitrol van 5G en ik ben niet de enige: zie 5gspaceappeal. Om deze uitrol wettelijk te verankeren is een wijziging van de Telecommunicatiewet nodig.Deze wijziging komt erop neer dat gemeenten en andere overheidsinstanties verplicht worden om antennes te (laten) plaatsen op openbare gebouwen en publieke infrastructuur (straatmeubilair zoals bushokjes, putdeksels, verkeerslichten en lantaarnpalen). Dus ook nabij of in de directe omgeving van de eigen woning. Hiervoor loopt momenteel een internetconsultatie, zie: internetconsultatie.nl/telecomcode Belanghebbenden (waaronder consumenten) kunnen reageren tot 9 september 2019. Op dit moment hebben nog maar 360 mensen van de 17 miljoen Nederlanders gereageerd. Misschien kan GS hier op korte termijn aandacht aan besteden? Het is immers de enige mogelijkheid om richting de wetgever bedenkingen tegen 5G te uiten.

Bij voorbaat hartelijk dank. Met vriendelijke groet,

Marjolein“