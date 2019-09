Nederland stinkt, en dat is de schuld van de boeren. Allemaal. Daarom wil de zieltogende regeringspartij D66 (11 zetels) de helft van alle koeien, varkens, schapen, geiten en kippen op een trein naar het oosten zetten. Want alleen dan halen we het jaar 2050 en leven 'onze kinderen' nog lang en gelukkig. Dat er teveel mensen bijkomen in Nederland (ieder jaar een drugshol als Eindhoven) vinden ze bij Destructie66 geen probleem. Hoeveel woedende achterban-boeren regeringspartijen CDA en ChristenUnie naar Den Haag sturen om met hooivorken die doorgedraaide D66-beleidsidioten uit hun ministeries te sleuren en van pek en veren te voorzien, is vooralsnog onbekend. De vraag is wel, wat eten we vandaag? Iemand nog een gehaktbal? Speklapje? Kipsateetje?