Het gerommel en gedoe bij de Renaissancevloot blijft Thierry cum suis maar zeteltjes kosten. Nu weer 2 eraf. Met als gevolg dat FvD nu even groot is als de PVV (en GroenLinks). Het slechte nieuws is verder dat de Nederlandvernielers van VVD, PvdA en CDA weer tot de grootste partijen van het land behoren, iets wat volgens Maurice de Hond (pdf) voor het laatst in 1778 gebeurde. Kortom: u wilt heel erg graag die warmtepomp van 80.000 euro, die windmolen in uw achtertuin, én allemaal vreemde vegagehaktbal-luchtjes in de portieken vindt u ook prima. Oké. Zelf weten. Prettige dag verder.