Het effect van de laatste beslissing van de Raad van State (RvS) is de grootste bouwstop uit de Nederlandse geschiedenis: 18.000 projecten. Genoeg voor schrijnende woningnood, verkeersinfarcten en de volgende economische depressie. Normaal veroorzaakt een gebrek aan vertrouwen uitstel van dergelijke duurzame investeringen en daarmee een recessie, nu is het de RvS.

De hele stikstofdiscussie is uitermate pijnlijk om te lezen. Het gaat niet om stikstof (N2), maar om stikstofoxiden (NO & NO2, soms samengevat als NOx), ammoniak (NH3), ammonium (NH4+) en nitraat (NO3-). Stikstof is compleet veilig voor mens en milieu, en wordt samen met de rest zonder argumentatie over 1 kam geschoren, terwijl die rest nodig is voor flora en fauna. (Ons CMS trekt superscript en subscript niet, waarvoor excuus - red.)

Door het bewust versimpelen en verhaspelen van terminologie wordt iedere inhoudelijke discussie gesaboteerd. Je kan in het debat niet spreken, omdat men het al niet meer eens is welke betekenis de gebruikte woorden hebben. Vandaar een alinea inclusief molecuulformules, om weer helderheid te scheppen. Een beetje licht in de duisternis.





Lucht bestaat voor 78% uit stikstof en maar 21% uit zuurstof. Lucht belasten gaat te ver, stikstofverbindingen verbieden blijkbaar niet. Vooral duikers weten hoe ziek je kan worden van te veel zuurstof, stikstof is daarom hard nodig. Stikstofverbindingen zitten onder andere in eiwitten, DNA en bladeren, het leven kan niet zonder.

Planten nemen mest zoals ammoniak en nitraat makkelijk op, een omgeving met weinig van deze voedingsstoffen zal daarom alleen levensvatbaar zijn voor zeldzame planten die daar goed mee om kunnen gaan. Zo'n half uitgestorven kalende zandstrook noemen we een natuurgebied, als die speciaal genoeg is, zelfs een natura2000-gebied.

Mocht je daar te veel bemesten, worden die beschermde planten overwoekert door onkruid die welig tiert door het nieuwe voedsel. Dit geeft ook kansen, een compensatieregeling zoals de PAS kan, omdat alleen belangrijk is dat er niet te veel voedsel in een natuurgebied is. Een nieuwe mestbron is acceptabel, zo lang een andere wordt weggehaald. De RvS schoof dat terzijde.

Een beetje hetzelfde zie je in de Amsterdamse binnenstad. Als iedereen netjes zijn rommel zou opruimen, zagen we daar veel kleine vogeltjes zoals huismussen, huiszwaluwen en de inmiddels verdwenen kuifleeuwerik. Door de overdaad aan (gedumpt) voedsel zie je vooral grotere vogels zoals duiven en meeuwen de boel compleet bij elkaar schreeuwen en bevuilen.

Ergens is dat poëtische gerechtigheid, het straatvuil wordt verwerkt en per luchtpost aan de vervuiler geretourneerd. Duiven verspreiden op die manier zestig verschillende ziektes, die je als mens al kunt krijgen door het fijnstof van uitgedroogde vogelmest in te ademen. Die mest mag alleen professioneel worden opgeruimd. We gaan beter om met natuurgebieden, dan met onze steden.

Hetzelfde zien we met suiker en vet. In de jaren zeventig had iedereen aan het strand een hardbody. Nu zijn we verslaafd aan verkeerd en snel eten, bewegen te weinig en tijdens een midlifecrisis tillen we met gemak het gewicht van een wasmachine aan spek mee. We draaien te weinig aan de voedselkraan, en daarmee verpesten we onszelf en onze omgeving.

An sich is er wat te zeggen om daarmee rekening te houden. Stikstofoxiden zijn slecht voor onze luchtwegen, daarmee kunnen we rekening houden zonder de nucleaire optie, te stoppen met woningen en wegen te bouwen. BMW, Mercedes en Opel bouwen dieselauto's die honderd keer minder stikstofoxiden uitstoten dan binnen de Euro6-norm is toegestaan.

Het is natuurlijk teveel gevraagd om op die auto's de BPM kwijt te schelden. Het is helemaal niet moeilijk een nieuwe woonwijk te plannen die bijna geen stikstofverbindingen uitstoot. Gasloos bouwen doen we toch al, en auto's die geen of bijna geen stikstofoxiden uitstoten staan al als normale en bewezen techniek bij verschillende dealers.

Hetzelfde kunnen we in de veesector. Nu zie je daar dure installaties om de stikstofverbindingen uit de stallucht te wassen. Worden megastallen uitgekocht om die vleesproductie over de landsgrens te gooien. Wanneer wordt het goedkoper te exporteren naar ontwikkelingslanden die mest nodig hebben om genoeg voedsel te verbouwen, in plaats van niets meer te bouwen?

Ondanks dat alles in de cloud kan, blijft de norm een vijfdaagse werkweek op kantoor. Bedrijven, instellingen en ministeries kiezen voor centralisatie van de activiteiten, en daarmee verder onnodig forenzen van hun medewerkers. Als reistijd betaald zou worden als werktijd, krijgen de werkgevers de rekening, haal je auto's van de weg, verdwijnen files en daalt de uitstoot.

Een natura2000-gebied zou je ook kunnen beschermen met de juiste groenstrook, die gericht is op het absorberen van stikstofverbindingen (PDF). Een soort groene muur. Hetzelfde doen de Afrikaanse landen om de groei van de Sahara te beperken, naar het voorbeeld van China. Het planten van al deze bomen is ook de goedkoopste en beste manier om CO2 te reduceren.

Het kabinet negeert deze oplossingen, kiest in deze milieudossiers stelselmatig voor de meest dure, ineffectieve religieuze zelfkastijding, in plaats van betaalbare en bewezen oplossingen. Als je uit de tunnelvisie stapt van de klimaatkampen die bevangen door repetitieve betekenisloze mantra's het debat gijzelen, zie je de waanzin.