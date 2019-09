"Health Conscious Massage Therapist" (daar ga je al) en veganiste Cilla Carden heeft last van de buren. Want buren gooien steeds opeetdingen op de barbie. Vis, vlees enzo. Grote hompen zwijn, dikke T-Bone steaks, tomahawks, kangoeroe bavettes, complete ossen en hamburgers van een pond - het is wel Australië natuurlijk. Vega-Buuv bracht de burenruzie voor het supreme court, en daar zei de rijdende rechter dat de BBQ-buren helemaal niets fout doen. En nu komt er een groot feest om de goede afloop te vieren. Antwoord na de breek.

AAN TAFEL!