Zo. We gaan eens een middagje achteroverleunen bij een live-debatje over de deplorabele staat van shithole Amsterdam, waar de mocromaffia het voor het zeggen heeft en De Driehoek niet. Ondermijning en drugscriminaliteit heet het in keurige beleidstaal. Maar leg dat maar eens uit aan de nabestaanden van een vergismoord, koters met kogelgaten in hun Mokumse kinderkamers of die gemeentereinigers die weer een onthoofd hoofd en/of lijk van de stoep mogen poetsen (RAPPORT). En dat allemaal omdat die GroenLinkse D66-millennials een pilletje/snuif in de mik willen (in plaats van pils) op hun festivalletjes! De oppostitie in 020 had vandaag al een artikeltje in de krant over etnisch profileren in Amsterdam, en dat zulks vermeden kan worden met fuikrazzia's bij metrostations, en dan iedere 10de OV-reiziger in zijn lurf grijpen (staat er echt). Enfin, dit wordt een Heet Middagje Halsema. LIVESTREAM