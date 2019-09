"Bij ieder druk Amsterdams uitgaans gebied staan groepjes jonge jongens lachgas-ballonetjes te verkopen.

Politie en Handhaving loopt langs en doen of het de normaalste zaak van de wereld is.

Nog niet zo lang geleden moest ik door controles van Handhaving mijn winkel in de Leidsestraat sluiten.

Mijn assortiment was te veel op toeristen gericht.

Nu zit er een stroopwafelwinkel in.

Ik wil verder niet uitwijden over uitgeprocedeerde krakers waar ze hotels voor willen bouwen.

Wapen- en heling-controles bij mijn winkels terwijl drugscriminelen vrij spel hebben.

De oneindige boetestroom voor de mensen die zichtbaar op straat hun brood verdienen.

Dan heb ik het over taxi, bezorg, verhuisservices, marktkooplieden, bouwvakkers, glazenwassers.

De mannen en vrouwen die met hard werken proberen een eerlijke boterham te verdienen om aan het eind van de maand zijn gezin te onderhouden.

De belangrijkste groep, het hart van de Amsterdamse samenleving die door Handhaving en de Amsterdamse regeldrift genadeloos word aangepakt.

Ik vraag iedere wereldvreemde GroenLinks-stemmer mijn FB te verlaten en mijn winkels niet meer te bezoeken.

Ik walg van jullie."



(Ondernemer in kwestie is al eerder genaaid, btw)