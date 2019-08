Hier kan ieder zichzelf respecterend bedrijf een voorbeeld aan nemen: het verkoopprotocol en de gedragsregels van UFOgas.nl, handelaar in pretballonnetjes alsook "De ware gangmaker op jouw feestje!". Dat laatste dus alleen als de verkopers van Deniz gewoon hun werk doen en "doekoe maken, niet spacen". Maar als Deniz dat ziet, is het fiets inleveren en naar het UWV. En waar meneer ook een teringhekel aan heeft is als werknemers hun dienstfiets "parkeren als een dier". Kunnen we best in mee gaan. Ook het groeten van politie en overheidsmedewerkers "als collega's" (LOL) is een prima voorwaarde voor vriendelijke straathandel. En "MOET OPRUIMEN" is natuurlijk een gebod waar de hele wereld van op zou knappen, als meer werkgevers zich daar eens om bekommerden. Jammer dat de vakantie bijna voorbij is, anders hadden we wel geweten welke zomerfunctie wij onze jeugd zouden toewensen. Wel een klemmende disclaimer: don't get high on too much supply. En nee mensen niet boos worden, dit is simpelweg wat er gebeurt als """jongeren""" de club niet meer in mogen en met de scooter van het fietspad moeten: dan gaan ze drugs verkopen vanuit bakfietsen. (pica via.)