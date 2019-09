Jommes, we mogen weer. Na een ellenlang reces gaan ook de Haagse zakkenvullers weer achterover leunen in het pluche (tot het moment van het grote wachtgeldgraaien daar is) en vandaag begint de werkdag om 14:00 uur. We trappen af met een snoeihard vragenuur over Het Land Van... boerka's, wopke's, mocro's & platte rijksambtenaren. Knallen!



Dennis Wiersma (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de handhaving van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding ( Nrc.nl, 29 juli 2019



Henk Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over de H.J. Schoo-lezing ( Rijksoverheid.nl, 2 september 2019 )



Madeleine van Toorenburg (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de misdaad in Amsterdam (Telegraaf, 28 augustus 2019)



Ronald van Raak (SP) aan vicepremier De Jonge, bij afwezigheid van de minister-president, over de beantwoording van vragen over het lekken van plannen voor Prinsjesdag (antwoord op 2 september 2019)