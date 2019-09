Kan iemand misschien een allesomvattend eindonderzoek verrichten, want dan kan ome Mosterd z'n Prius weer inruilen voor een of ander exemplaar waarmee-ie niet wordt uitgelachen door z'n achtjarige nichtje. Nu dit weer: volgens een gezaghebbend autoblad uit Duitsland (en die Duitsers zitten erop) kan de nieuwste generatie diesels vervuilde lucht opnemen en vervolgens schóner uit de motor laten komen. Nu zitten daar wel wat ingewikkelde haken en ogen aan, deeltjes per cm3 enzo, maar zoals dit autoblog stelt: "De perverse realiteit van dit onderzoek is dat hypermoderne dieselwagens beter op hun plaats zijn in stedelijke omgevingen dan buiten de stad." Met andere woorden: "De haat jegens diesel is stilaan niet meer terecht." Is er IEMAND in het team van Sharon Dijksma die dit voor 2030 even zou kunnen dubbelchecken, samen met een onafhankelijk iemand want we willen natuurlijk geen verwrongen feiten. Namens alle dieselaars in 020 en de rest van de wereld; bedankt.