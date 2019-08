Rotterdammerts! Doe als GroenLinksers in het centrum van Amsterdam, en verhuur uw kelder, zolder, logeerkamer en/of schuur. Morgen naar de bouwmarkt voor tussenwandjes en stapelbedden & klussen maar. Want volgend jaar mei kunt u ongelofelijk veel harde knaken binnen harken tijdens het Eurovisie Songfestival in Ahoy. Er vliegen al bedragen rond van 4950 euro voor één nachtje AirBnB in 010, en da's mooi lalala geld meegenomen, zo met de zomervakantie voor de deur. Wees geen dief van uw poeplap! Zuig die eurovisie kirnichten helemaal leeg!

Hiero de Songfestival AirBnB Rotterdam. Kassa!