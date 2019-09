The show must go on

Dat was effe schrikken gisteren, toen Anthone Hubert het leven liet bij een verschrikkelijke crash in de F2. Maar de Formule 1 wacht op niemand, zou Herbert Dijkstra zeggen, ware het niet dat wij het moeten doen met Olav Mol en dat is nog minder leuk dan dat clichématige geleuter over kastelen. Wel leuk: de GP van België op het legendarische circuit van Spa, voor de laatste keer de thuisrace van de oranjevloot. Onze makker Max start op P5 en qua racepace valt er vast wel wat te halen, want die Ferrari kan niet sturen. Alle coureurs starten de race op rouwbanden & livetweets na de klik. Hup Max.

UPDATE: Max start weer eens als een slome. Beukt tegen Kimi aan, er breekt wat af en hij ligt eruit. Oranje-leger kan naar huis

UPDATE: Jammer, Charles Leclerc wint. Hamilton 2, Bottas 3.