Zo dan, tussen de oranje polonaises knalt even de zwarte kant van de autoracerij naar binnen. In de Formule 2, zeg maar de opleidingsklasse van de Formule 1, vond tijdens de race op Spa Francorchamps een megaklapperrrr plaats. In Raidillon, de bocht aansluitend op de fameuze Eau Rouge. Talent Antoine Hubert (22) bezweek om 18.35 uur aan zijn verwondingen. Rip.

UPDATE: Andere hoek