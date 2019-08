Het kleuterprogramma 'Dropje' wordt gewoon uitgezonden door de NTR, ondanks de rol die drugsbaron Immanuelle Grives speelt - ze is winkeljuffrouw bij een winkel waar je alles kunt kopen. Dat is grappig, want op Tomorrowland was Grives ook al winkeljuffrouw bij een winkel waar je alles kunt kopen. Die Grives, die zich kennelijk voorbereidde op de rol van Dombo, die is óf compleet achterlijk óf een schurk, maar dat maakt voor de kinderserie niks uit: de NTR vindt het 'belangrijk genoeg' om uit te zenden. Dat is fijn, want dan kunnen we onze kinderen meteen vertellen over al dan niet weggejoriste viespeuken als Michael Jackson, Ten Walls, Francisco van Jole, Kevin Spacey en Louis C.K.. De boycotcultuur is volledig selectief en gebaseerd op sentimenten, dus laten we maar eens wat regeltjes afspreken met z'n allen door een openbaar overleg in de comments alhier. Wanneer schrap je iemand uit de geschiedenis? Drugshandel zoals Grives, mogen je (kinder)films dan nog meedoen? Ja toch? #MeToo, moet alles met Kevin Spacey dood? Moord? PEDOFILIE? Wanneer ben je definitief af? NOOIT?